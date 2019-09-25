شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» و«الهجرة» تكثفان جهودهما لدعم شباب المصريين في الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تعاونهما المشترك لتكثيف التواصل مع الجيل الثاني من المصريين بالخارج سواء للعمل أو الدراسة، خاصة الشباب منهم المتخصصين في المجالات البيئية والتي تهم مصر بشكل عام ووزارة البيئة بشكل خاص.

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وقامت الوزيرتان خلال الفترة الماضية بتنظيم حدثين هامين في القاهرة وشرم الشيخ مع الشباب المصري المغترب ليكون الحدث الثالث في نيويورك على هامش قمة العمل من أجل المناخ، والذي تم استضافته بالتعاون مع جامعة يل، بمشاركة من الوزيرة ياسمين فؤاد والشاب المعماري المصري محمد عتمان.

وقالت وزيرة البيئة إن مصر تقوم بدمج أبعاد تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة والتخطيط العمراني مشيرة على أن هناك علاقة بين التخطيط وانشاء المجتمعات العمرانية والتنوع البيولوجي مشددة على ضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي وعندما يتم إقامة مساكن قادرة على التصدي للتغير المناخي ومثال على ذلك نقوم حاليا في محمية نبق بإعادة تأهيل المباني الخاصة السكان المحليين بحيث تكون هذه المنازل قادرة على التصدي لتغيرات المناخ كما يتم إنشاء هذه المباني بمواد طبيعية تتناسب مع طبيعة المحمية.

وخلال تلك المناسبة تم استعراض العديد من الافكار المعمارية التي يمكن من خلالها تحسين نظم البناء وتنفيذ البنية التحتية حتى تصبح مرنة مع التغيرات المناخية وتأثيراتها المتزايدة مثل الموجات الحرارية أو العواصف الترابية أو السيول، كما تم طرح العديد من الافكار القابلة للتطبيق والتي سيتم تجربتها بمحافظة الفيوم قريباً والتي تهدف إلى اقامة منزل بيئي باستخدام الخامات الطبيعية المصرية.