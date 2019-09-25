شكرا لقرائتكم خبر عن تجريع مليون مواطن ضد البلهارسيا في قرى ومراكز الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل الوزارة، الأربعاء، أعمالها ضمن الحملة القومية للتجريع ضد البلهارسيا والتي تستمر حتي يوم السبت الموافق ٥ أكتوبر المقبل.

من جانبه تابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية الفرق الطبية القائمة على الحملة بمختلف قري ومدن المحافظة، للتأكد من إنتظام سير العمل، وإعطاء الجرعات المناسبة لجميع المواطنين والعمل بشكل منتظم من منزل إلى منزل.

وقال وكيل وزارة الصحة إن الفرق الطبية قامت اليوم بتجريع 7399 مواطن ليصل إجمالي من تم تجريعهم مليون و25 ألف و943 مواطن بالقري المستهدفة بالمحافظة منذ إنطلاق الحملة وحتى الآن، وذلك من خلال الفرق الطبية المشاركة بالحملة تحت إشراف الدكتور محمد حامد أبوزيد مدير عام إدارة المتوطنة بالمديرية، لافتا إلى أن عدد أقراص العلاج المستخدمة بلغت 2920075 قرص حتي الآن، كما تم مكافحة القواقع بالترع والمصارف بالقري المختلفة بنطاق دائرة المحافظة بالتزامن مع إعطاء الجرعة للمواطنين.