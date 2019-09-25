نقابة المهندسين توقع بروتوكول تعاون مع زامبيا لتبادل الخبرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت نقابة المهندسين المصرية، برئاسة المهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين، بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية بدولة زامبيا، فى إطار تأكيدها على مواصلة الطريق لتوطيد العلاقات مع نقابات المهندسين بأفريقيا.
جاء ذلك خلال مشاركة النقابة فى "أسبوع الهندسة فى أفريقيا"، حيث شارك وفد برئاسة المهندس مؤمن شفيق آمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، والمهندس أحمد هشام مقرر لجنة العلاقات الخارجية والشؤون الأفريقية بالنقابة بحضور عدة فعاليات هامة بزامبيا.
كان على رأسها حضور افتتاح، جلسات الأسبوع الهندسى السادس الذى تستضيفه الهيئة الهندسية الزامبية وينظمه اتحاد المنظمات الهندسية الأفريقية برعاية اليونسكو والمنظمة الفيدرالية العالمية الهندسية كذلك حضور المؤتمر الهندسى الأفريقى الرابع.
وتخلل الزيارة أيضًا لقاء جمع وفد النقابة بالسفير أحمد مصطفى سفير مصر فى زامبيا.
وقد أعرب المهندس مؤمن شفيق آمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، عن سعادته لتوقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة الهندسية الزامبية خاصة انه اول تعاون بين النقابتين المصرية والزامبية، مؤكدا أن نقابة المهندسين حريصة كل الحرص على مواصلة الطريق إلى أفريقيا، خاصة أنها تعتبر أول النقابات المهنية التى عملت جديا بهذا الملف الهام.
وتضمن البروتوكول سبل التعاون بين النقابتين فى كل ما يتعلق بالتسجيل والتنظيم والنهوض بمهنة الهندسة.
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