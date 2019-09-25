شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة النقابية للعاملين بمجلس الوزراء: نرفض كل المحاولات الغاشمة للنيل من الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أعضاء اللجنة النقابية للعاملين برئاسة مجلس الوزراء، فى بيان رسمى لهم، دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولكافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة. Advertisements وأكدوا أن مصر بها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه مستمرين فى تقديم التضحيات والدفع بكل غالٍ وثمين فى سبيل رِفعة الوطن والوصول به للمكانة التى يستحقها، رافضين كل المحاولات الغاشمة للنيل من الوطن ومن مؤسساته ومن قياداته.

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