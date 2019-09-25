شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تناقش مع البنك الدولى تنفيذ برنامج ضخم للحد من تلوث الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت وزيرة البيئة المصرية، مع الدكتورة كارين كيمبر المدير العالمى للبيئة بالبنك الدولى، على هامش مشاركتها فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث قامت بمناقشة برنامج التعاون المعتزم إطلاقه هذا العام للحد من التلوث الهواء وتغير المناخ.

واستعرضت الوزيرة، تفاصيل البرنامج الجديد الذى يعمل على الحد من تلوث الهواء بمصر خاصة محافظة القاهرة لارتفاع الكثافة السكانية بها، وذلك من خلال عدد من الإجراءات على المستويات المؤسسية من تعديل للتشريعات وتحديث للبناء المؤسسى، إلى إجراءات تنفيذية تهدف إلى الحد المباشر من التلوث مثل إحلال المواصلات العامة من أتوبيسات وغيرها بمركبات جديدة تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي.

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ويهدف البرنامج الجديد إلى نشر الخضرة والأشجار المعمرة والمثمرة وأشجار الظل للاستفادة من المساحات المتاحة داخل المدن وعلى أطرافها للحد من تأثير التلوث والعواصف الترابية وكذا إمكانية الاستفادة من قدرات القطاع الخاص فى زراعة أشجار مثمرة أو تنتج منتجات يمكن تسويقها وذلك لضمان استدامة تلك المشروعات مستقبلًا.

ومن المقرر أن تزور بعثة البنك الدولى مصر الأسبوع القادم لمقابلة خبراء وزارة البيئة والوزارات المعنية من النقل والتنمية المحلية والرى، وذلك بهدف وضع الخطة التنفيذية للبدء فى البرنامج والذى يعد الأكبر من نوعه فى مصر والجدير بالذكر أن دولة الصين قامت بعمل برنامج ممثل أدى إلى خفض تلوث الهواء والانبعاثات الكربونية المسببة لتغير المناخ بشكل غير مسبوق، وهو ما تسعى وزارة البيئة إلى تحقيقه.