شكرا لقرائتكم خبر عن «المهندسين» توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية في زامبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية بدولة ‘‘زامبيا‘‘، جاء ذلك أثناء مشاركة النقابة في «أسبوع الهندسة في أفريقيا».

وتضمن البروتوكول -بحسب بيان الأربعاء- سبل التعاون بين النقابتين في كل مايتعلق بالتسجيل والتنظيم والنهوض بمهنة الهندسة.

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وشارك وفد نقابة المهندسين المصرية، برئاسة المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، والمهندس أحمد هشام، مقرر لجنة العلاقات الخارجية والشؤون الأفريقية بالنقابة بحضور عدة فعاليات هامة بزامبيا.

وحضر الوفد المصرى افتتاح وجلسات الأسبوع الهندسي السادس الذي تستضيفه الهيئة الهندسية الزامبيه، وينظمه اتحاد المنظمات الهندسية الأفريقية، برعاية اليونسكو، والمنظمة الفيدرالية العالمية الهندسية، والمؤتمر الهندسي الأفريقي الرابع.

وتخلل الزيارة لقاء جمع وفد النقابة بالسفير أحمد مصطفى، سفير مصر في زامبيا، وأعرب المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة، عن سعادته لتوقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة الهندسية الزامبية خاصة أنه أول تعاون بين النقابتين المصرية والزامبية.

وأكد أن نقابة المهندسين حريصة كل الحرص على مواصلة الطريق إلى أفريقيا، خاصة أنها تعتبر أول النقابات المهنية التي عملت جديا بهذا الملف المهم.