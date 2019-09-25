شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كوريا الجنوبية: يحب تحويل المنطقة المنزوعة السلاح مع بيونج يانج إلى «سلام دولية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اقترح الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، تحويل المنطقة المنزوعة السلاح (DMZ)، التي تقسم شبه الجزيرة الكورية، إلى منطقة سلام دولية بمساعدة الأمم المتحدة، موضحا أنه حال إقرار السلام، ستعمل حكومته مع الشمال لإدراج المنطقة المنزوعة السلاح كموقع تراث عالمي لليونسكو، كما أنه سيوفر ضمانة مؤسسية وواقعية لتأمين النظام الحاكم في كوريا الشمالية، وجاء الاقتراح في الوقت الذي من المتوقع أن تستأنف فيه بيونغ يانغ وواشنطن المحادثات النووية في مطلع الشهر المقبل.

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كما اقترح مون أن تشارك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في إزالة ما يقدر بنحو 380،000 لغم مضاد للأفراد مزروع في المنطقة المجردة من السلاح، حيث تستغرق القوات الكورية الجنوبية 15 عامًا لإزالتها بمفردها.

وخلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنا كل من الرئيسين الكوري الجنوبي مون جيه إن، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على عدم اللجوء إلى العمل العسكري ضد كوريا الشمالية، واحترام مبادئ الاتفاق في سنغافورة .

وفي سياق متصل، توقعت مصادر كورية جنوبية، بأن هناك إمكانية لزيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، لمدين بوسان جنوب العاصمة سيول، للمشاركة في مؤتمر القمة لكوريا الجنوبية ودول آسيان المزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل، وذلك وفقا لما أعلنه رئيس الاستخبارات الوطنية الكوري الجنوبي سو هون، أنه يرى أنه من الممكن ان يأتي كيم إلى بوسان حسب مجريات المفاوضات النووية القادمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الامريكية وذلك أثناء حضوره اجتماع لجة الاستخبارات البرلمانية في بداية الأسبوع الجاري.