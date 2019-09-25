شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أرمينيا: تعاون مثمر مع مصر في المجالات الثقافية والاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير أرمينيا في القاهرة كارين جريجوريان،، إن اللجنة الحكومية «المصرية- الأرمينية» المشتركة تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي، واصفا ذلك بالتعاون المثمر، مضيفا أن بلاده ستشهد خلال الأيام المقبلة، الأسبوع الثقافي المصري في العديد من المدن الأرمينية، جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة مرور 28 سنة على استقلال بلاده، عقب الاستفتاء الذي أجري عام 1991 وعبر عنه إرادة الشعب الأرميني للحصول على الاستقلال من أجل تحقيق مسيرة الديمقراطية.

وحضر الحفل وزير الآثار خالد العناني، والعديد من السفراء المعتمدين في القاهرة، منهم سفيري كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وبولندا، والمجر وشيلي، والمكسيك، وإيران، وممثلين لسفارات باكستان واليابان، وأخرين، وأشاد السفير الأرميني دور مصر لكونها أول دولة عربية تفتتح سفارة لها في العاصمة بريفيان، فضلا عن إقامة علاقات سياسية .