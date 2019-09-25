شكرا لقرائتكم خبر عن علام الكندري: عودة نظام الغرفتين في مصر ضروري للتشريع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، علام على الكندري، إن عودة نظام الغرفتين للحياة التشريعية في مصر تمثل أهمية كبيرة، خاصة أن نظام الغرفتين يساهم في فرز وتنقية القوانين قبل مناقشتها في الغرفة الأولى، لافتا إلى أن الكويت صاحبة «غرفة واحدة» مجلس الأمة الكويتي، وفي حالة الرغبة لوجود غرفة ثانية فهذا يتطلب تعديل الدستور وهو أمر صعب.

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وقال الكندري، الذي يشغل الأمين العام لمجلس الأمة الكويتي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، على هامش ترؤسه أعمال الاجتماع السنوي السابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، بمقر جامعة الدول العربية، إن الجمعية توفر الدعم الفني لكافة أعضاء المجالس النيابية، من أجل القيام بواجبهم على أكمل وجه، مشيدا في الوقت نفسه بتصدر فئة الشباب على غالبية المقاعد البرلمانية في العديد من البرلمانات العربية.

وأشار إلى أن من مهام الجمعية العمل على تعميم القوانين التي تثبت فعاليتها على غالبية البرلمانات العربية، مشيدا في الوقت نفسه باستلهام بعض القوانين والتشريعات المصرية المتعلقة بالقوانين الاقتصادية في المنطقة الشمالية وهو ما يشبه مشروع منطقة الحرير في الكويت، فضلا عن قوانين الاتصالات لمواجهة الحسابات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووجه علام الشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط على استضافة الجامعة لاجتماع الجمعية، في إشارة إلى أن الجامعة هي الحاضنة للدول العربية، لافتا إلى أن الاجتماع شهد اعتماد الميزانية والحساب الختامي، وعرض ما تم إنجازه العام الماضي لإصدار دليل استرشادي للصياغة القانونية، فيما تم تكريم الأمناء العامين الذين انتهت خدمتهم.