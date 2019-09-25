شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي التقى 19 رئيسًا ومسؤولا خلال زيارته لنيويورك حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي ما يقرب من ١٩ رئيس دولة ومسؤولا حتى الآن خلال زيارته الحالية للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وعقد الرئيس السيسي، سلسلة من اللقاءات مع قادة ورؤساء الدول الذين يحرصون على لقائه لما تمثله مصر من دور محوري في منطقة الشرق الأوسط وركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة.

كان الرئيس السيسي قد ألقى كلمة مصر أمام الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تركزت على مُجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط.