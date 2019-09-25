شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يرأس اجتماع لجنة المشروعات القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، اجتماع لجنة المشروعات القومية للوزارة،، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية، وقيادات وزارة التعليم العالي، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان، وذلك بمقر جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

وأكد الوزير أن الانتهاء من إنشاء وتشغيل ثلاث جامعات تكنولوجية وبداية التدريس بها في العام الدراسي الحالي (2019/2020) وهي جامعات القاهرة الجديدة التكنولوجية وجامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا وجامعة بني سويف التكنولوجية، تمثل قصة نجاح حقيقية.

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وأوضح عبدالغفار، أن النجاح في إنشاء هذه الجامعات يعكس حرص ودعم القيادة السياسية التي تبنت الفكرة ووجهت بتوفير الدعم اللازم لتنفيذها، ومشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في التنفيذ خلال جدول زمني قياسي، وتعاون المجتمع المدني والجامعات الحكومية والجامعات الخاصة في إنجاح هذه التجربة بكافة مراحلها حيث بدأ العمل في هذه الجامعات الثلاثة منذ عام ونصف فقط.

وأشار الوزير إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تفقد الثلاثاء الجامعة التكنولوجية ببني سويف، وأشاد بالإنشاءات والتجهيزات والمعامل التي تتوافر بالجامعة.

وخلال الاجتماع استمع عبدالغفار إلى معدلات الإنجاز والتنفيذ بجامعات الملك سلمان والجلالة والمنصورة الجديدة والعلمين، موجها بضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات في أقرب وقت ممكن.

ووجه الوزير أيضاً بضرورة إنجاز كافة المشروعات القومية الجديدة في مجال التعليم العالى وفقاً للجداول الزمنية المحددة لها، تنفيذًا لخطة الوزارة في التوسع في إنشاء الجامعات وإتاحة التعليم العالي، مشيرًا إلى أهمية متابعة العمل لضمان تنفيذ المشروعات التعليمية الجديدة طبقا لأعلى المواصفات الفنية، مع التأكيد على توافر متطلبات العملية التعليمية شاملة المباني التعليمية، والمعامل البحثية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة.