شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: الوزارة نجحت في ترشيد استهلاك المياه بعد تعميم القطع الموفرة بالديوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس هشام صابر، رئيس الادارة المركزية للإعلام والارشاد المائي بوزارة الرى، إن الوزارة نجحت في ترشيد استهلاك المياه بعد تعميم القطع الموفرة بتركيب 250 قطعة موفرة بديوان عام الوزارة.

وأضاف صابر خلال فعاليات مؤتمر «الشراكة للحفاظ على مياه مصر»، الذي تنظمه الشركة القابضة للمياه، أن إجراءات الترشيد ساهمت في تخفيض فاتورة المياه من 60 ألف جنيه إلى 26 ألف جنيه شهريا.

يذكرأن المؤتمر حضره ممثلي وزارات الأوقاف، والتنمية المحلية، والصحة، والتربية والتعليم، والرى، والثقافة، والبيئة، والأزهر والكنيسة، والشباب والرياضة، والتضامن، والإنتاج الحربى، ومنظمة يونيسيف مصر، والوكالة الالمانية للتعاون الدولى، والدكتور ممدوح رشوان رئيس الاتحاد العربى للشباب والبيئة.