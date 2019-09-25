شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يكتشف تأجير 50 ألف متر لـ«بنك» بسعر 1.25 جنيه للمتر في جمصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوجئ الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، الأربعاء، بوجود عقد حق انتفاع لمساحة 50 ألف متر من أملاك الدولة، لصالح أحد البنوك منذ عام 1993 بقيمة 1.25 جنيه للمتر، مبديًا اندهاشه الشديد من تدني قيمة مقابل الانتفاع قائلا: «ده سعر مش عادل».

وقال المحافظ، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة البنك وعضو المكتب الفني بالمجلس ومدير الشؤون القانونية، الأربعاء، إن باب المحافظة مفتوح للتعاون مع كافة المؤسسات والقطاعات التي تعمل على توفير خدمات للمواطنين، وشدد على ضرورة الإسراع في تسوية كافة المنازعات بين الجانبين على أن يدفع البنك كل المديونيات السابقة.

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وقال «شاروبيم»: «الأموال الموردة توضع في خزينة الدولة لتعود إلى المواطنين في شكل مشروعات خدمية، ولذلك يجب أن يكون استثمار أملاك الدولة بشكل مناسب لقيمة تلك الممتلكات».

ووجه المحافظ باستمرار النقاش مع مسؤولي البنك على أن يتم إبرام عقد جديد بحق انتفاع وفق مدة محددة تضمن حقوق الطرفين ولا تهدر أموال الدولة.

وأكد شاروبيم أن مدينة جمصة واعدة، وبدأ التطوير فيها على أعلى مستوى فأصبحت هناك فنادق فاخرة وقرى سياحية متميزة ومشروعات كبرى فضلا عن المدارس الحديثة وشاطئها المميز، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار إعادة تقييم إيجارات أصول وأملاك الدولة المؤجرة وحق الانتفاع بما يواكب تطورات الحياة ويتماشى مع التطورات الاقتصادية.