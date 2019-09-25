شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: يجب مضاعفة الجهود لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال قمة التنمية المستدامة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه يجب مضاعفة الجهود لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية.

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