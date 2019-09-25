شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين يلتقي وفدًا إعلاميًا كويتيًا لبحث سبل تعزيز التعاون الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الأربعاء، وفدا إعلاميا كويتيا برئاسة منيرة الهويدي، وكيل وزارة الإعلام الكويتية، حيث بحث الجانبان سبل تفعيل التعاون في مختلف المجالات الإعلامية بين مصر ودولة الكويت الشقيقة من تبادل برامجي وإخباري وتفعيل التدريب المشترك.

وأكد «زين» على أهمية التنسيق والتواصل مع أشقائنا في دولة الكويت حول مختلف القضايا الإعلامية حيث تطرق اللقاء حول سبل التنسيق حول ما يواجه عالمنا العربي من سيل شائعات وأكاذيب تطلقها بعض مواقع السوشيال ميديا والعمل على تعزيز آليات العمل لمواجهة تلك المواقع والتصدي لها.

وأثنى الجانبان على التعاون الدائم والمثمر بين إعلام الدولتين الشقيقتين، وعقب اللقاء قام الوفد بزيارة لعدد من استديوهات الوطنية للإعلام، وأعربوا خلال الزيارة عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الوطنية للإعلام في سبيل تحديث وتطوير آليات العمل بها.