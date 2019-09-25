شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع: سنظل دائمًا الدرع الواقية والحصن الأمين لهذا الشعب العظيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددا من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة المركزية العسكرية وعددا من دارسى المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة، حسبما ذكرت صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

واستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن أمن واستقرار الوطن، ونقل القائد العام للحضور تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لجهودهم المبذولة في الحفاظ على مكتسبات الوطن ومقدراته.

وأشار الفريق أول محمد زكى إلى أن المنطقة المركزية العسكرية تمثل مع باقى التشكيلات التعبوية للقوات المسلحه الدعامة الرئيسية لحماية الأمن القومى المصرى، مؤكدًا أن القوات المسلحة تؤدى مهمة مقدسة لا تهاون فيها وهى الدفاع والزود عن تراب هذا الوطن، وأنها ستظل دائماً الدرع الواقية والحصن الأمين لهذا الشعب العظيم.

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وأشاد الفريق أول محمد زكى بالدور الذي يقوم به رجال القوات المسلحة وأدائهم لمهامهم الوطنية للحفاظ على أمن وإستقرار البلاد، معرباً عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة في دفع عملية التنمية الشاملة بالتعاون مع أجهزة ومؤسسسات الدولة، نظراً لما تتطلبه المرحلة الراهنة من تضافر الجهود للنهوض بقوى الدولة الشاملة.

وأكد الفريق أول محمد زكى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة أحدث النظم العالمية في النظم التعليمية بكافة المنشآت والمعاهد التعليمية لبناء أجيال متعاقبة من الضباط القادرين والمتحلين بالانضباط والعلم والمعرفة مما يساعد على دعم مسيرة بناء وتطوير القوات المسلحة.

واستمع القائد العام لآراء واستفسارات عدد من الحاضرين عن الأوضاع الداخلية والإقليمية والعالمية وتداعياتها على أمن واستقرار الوطن، وأكد أن القوات المسلحة ستظل تؤدى دورها في حماية الوطن واستقراره مهما كانت التحديات والتهديدات، مشيدًا بما لمسه من الفهم الواعى والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومى، وطالبهم بأن يكونوا قدوة في الانضباط والتفانى في أداء مهامهم، وما يتطلبه من يقظة كاملة واستعداد تام، كما طالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية وضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتالى من أجل حماية حدود مصر على جميع الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.