شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية عمومية لـ«قضاة الاستئناف» استعدادًا للعام القضائي الجديد السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار بدرى عبدالفتاح، الأربعاء، انعقاد جمعيتها العمومية العادية لتوزيع العمل على الدوائر قبل بداية العام القضائي الجديد 2019- 2020، السبت المقبل، في دار القضاء العالي.

ويناقش قضاة الاستئناف، خلال الجمعية، ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات، توزيع القضايا على الدوائر المختلفة، تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها، ندب مستشاري محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية، وسائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية، والمسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون.

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وتصدر قرارات الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوى الآراء رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

وتنعقد الجمعية العامة بدعوى من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلث عدد قضاتها على الأقل أو بناء على طلب النيابة العامة، ويبين في الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة وميعاده فإذا لم يستحب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة الموقعين عليها.

ولا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره من القضاة أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل، حسب قانون السلطة القضائية.