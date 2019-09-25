شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة الصحية» تُصدر معايير اعتماد المستشفيات في منظومة التأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت هيئة الاعتماد والرقابة والصحية إحدى هيئات إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، معايير الاعتماد المصرية للمستشفيات الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، ويقع في 4 أقسام رئيسية تحتوي على 16 فصل متخصص تتوزع بها 355 معيار بأكثر من 1100 عنصر ومتطلب للتقييم، وتم تطوير هذه النسخة من قبل الهيئة لتحل محل الإصدار الثالث من معايير اعتماد المستشفيات المصرية الصادرة في عام 2017، ومن المتوقع أن تكون هذه المعايير حافزًا للتغيير والتحسين في كل من ثقافة وممارسة الرعاية الصحية في مصر.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن معايير اعتماد المستشفيات خطوة أساسية نحو الإصلاح الشامل للرعاية الصحية في مصر، ويعد استمرارًا للجهود التي بدأت في وقت سابق من القرن الماضي لتحسين خدمات الرعاية الصحية في البلاد، كما يعد تطوير هذه المعايير نتاجًا قيمًا للجهود التعاونية لممثلين من مختلف القطاعات الصحية في مصر، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية والمستشفيات المتخصصة والمستشفيات الخاصة وتجري حاليًا إجراءات اعتماد دليل معايير المستشفيات من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية.

Advertisements

وأشار رئيس الهيئة، أنه لأول مرة في مصر يتم تعديل آلية التقييم ليصبح تقييم الالتزام بالتطبيق العملي للمعايير ما بين 50% إلى 80% من درجات التقييم بينما ينحصر نصيب الأوراق والوثائق من التقييم بين 20% إلى 50% فقط مما يدفع المنشآت الصحية نحو الالتزام بالتطبيق العملي للمعايير والتي تنعكس بشكل مباشر على سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة لهم، في حين تم تصميم هذه المعايير بعناية لتوجيه الوضع الحالي للرعاية الصحية المصرية نحو الرؤية المستهدفة لتجمع بين التوافق مع المعايير العالمية والقواعد العلمية وكذلك القوانين واللوائح والثقافة المصرية، بالإضافة إلى ذلك، تتوافق هذه المعايير مع الاتجاهات الجديدة في قطاع الرعاية الصحية في مصر.

وقال الدكتور أحمد صفوت، رئيس اللجنة العليا لوضع المعايير بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن نسبة 62% من المعايير تتعلق بسلامة المرضى والرعاية المتمحورة حول المريض 38% من المعايير تتعلق بفعالية العلاج وكفاءة استخدام الموارد والعدالة في التطبيق.

وتابع: يتناول دليل المعايير للمستشفيات تقييم الرعاية الصحية من منظورين مختلفين رئيسيين، المنظور الذي يركز على المريض والمنظور الذي يركز على المنشأة، ويتبنى كل قسم من القسمين الرئيسيين من هذا الكتاب أحد هذين المنظورين. ويناقش القسم بالتفصيل الحد المقبول لمتطلبات اعتماد المستشفيات، والقسم الثاني «المعايير المتمحورة حول المريض» يعتمد نموذج الرعاية التي تركز على المريض لضمان استجابة المنشآت الصحية لاحتياجات المرضى.

وأضاف، أن القسم الثالث «المعايير المتمركزة على المنشأة» يلقي الضوء على العديد من الجوانب اللازمة لمدى ملاءمة مكان العمل لتوفير رعاية صحية آمنة وفعالة وذات كفاءة؛ وهي تعتمد على مفاهيم عالمية في هذا السياق.