شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزيرة السياحة مع رئيس قطاع الطيران والسفر بمنتدى الاقتصاد العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مع رئيسة قطاع الطيران والسفر والسياحة بمنتدي الاقتصاد العالمي، وهو القطاع المسؤول عن التقرير الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة، والذى نُشرت أحدث تقاريره في سبتمبر الجاري.

جاء هذا اللقاء خلال الزيارة الحالية للوزيرة بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة التي عُقدت خلال الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر الجاري بولاية نيويورك .

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هنأت لورين يوبنك، رئيس قطاعات السفر والسياحة، د. رانيا المشاط على التقدم الذي أحرزته مصر في مؤشر تنافسية السفر والسياحة عالميا وفقا للتقرير الذي صدر عن المنتدى في سبتمبر الجاري، حيث حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا وفقا لهذا المؤشر وتقدمت تسعة مراكز، حيث احتل قطاع السياحة المصري المركز الـ65 عالميا بعد أن كان يحتل المركز الـ74، مشيدة بتقدم مصر في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي من المركز الـ60 إلى المركز الـ5.

وأعربت عن تطلع المنتدى إلى الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير قطاع السياحة لتكون نموذجا تحتذى به الدول على مستوى العالم، مشيدة بما قامت به مصر من جهود خلال فترة وجيزة ساهمت بشكل كبير في تطويره ورفع تنافسيته وتغيير الصورة النمطية له عالميا.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط قد دعيت لحضور قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة هذا العام احتفاءاً بما أنجزته الحكومة المصرية في النهوض بقطاع السياحة والذى ظهر جليا فيما حققته مصر في مؤشر تنافسية السفر والسياحة عالميا وفقا للتقرير الصادر عن المنتدى.

وعُقدت هذه القمة في إطار انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفى إطار الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها مؤخراً بين الأمم المتحدة ومنتدى الاقتصاد العالمي، وضمت القمة سلسلة من الحوارات رفيعة المستوى وحظت بمشاركة نخبة من قادة المنظمات الدولية والحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني .