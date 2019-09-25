شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة المصرية اليابانية تستقبل طلابها للعام الجامعي في المقر الجديد ببرج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الأسبوع التعريفي لطلاب الفرقة الأولى للعام الأكاديمي 2019/2020 بكليتي الهندسة وإدارة الأعمال الدولية، الذي يتضمن لقاءات تعريفية عديدة.

وألقى اتحاد طلاب الجامعة محاضرة تعريفية عن أنشطة الاتحاد وكيفية الالتحاق، بالإضافة إلى استقبال الطلاب وتقديم كافة التسهيلات الخاصة بتعريفهم بأماكن السكن ومبنى الأنشطة والمدرجات والمعامل والمواقع المهمة بالجامعة.

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وقال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إن الدراسة هذا العام تبدأ بالمرحلة الأولى بالمقر الدائم للجامعة المقام على مساحة 200 فدان، وتشغل نسبة المباني 17% فقط من مساحة الحرم الجامعي المصمم بطريقة صديقة للبيئة وبأحدث النظم والتقنيات العالمية الحديثة.

وأضاف أن الجامعة قدمت العديد من المنح الدراسية هذا العام من المجتمع المدني، بالإضافة إلى منح التفوق المقدمة إلى أوائل المحافظات، ومنح تفوق رياضي للحاصلين على الميداليات الدولية والاوليمبية، إلى جانب المنح الجزئية لأبناء الشهداء من الجيش والشرطة، وأبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، وأبناء المدرسين بالمدارس الحكومية.

فيما رحب الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للتعليم والشئون الأكاديمية، بالطلاب الجدد، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية لتنمية مهارات الطلاب، خاصة أن الجامعة توفر الإرشاد التوجيهي المهني للطلاب منذ الفرقة الأولى وتقدم لهم العديد من المميزات كفرص التدريب الصيفي بكبرى الشركات، وتقديم ورش عمل لصقل مهارات التواصل والقيادة والعديد من ورش العمل المختلفة.