شكرا لقرائتكم خبر عن توافد المحامين على مدينة الغردقة للمشاركة فى المؤتمر العام السنوى للنقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عشرات المحامين من جميع المحافظات، اليوم الأربعاء، على مدينة الغردقة للمشاركة فى المؤتمر العام السنوى الذى يعقد برئاسة النقيب العام، سامح عاشور، تحت شعار "تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المحاماة".

وقال أيمن الفولي، عضو مجلس النقابة العامة عن الإسكندرية، إن أعداد المحامين المشاركين من نقابتي شرق وغرب الإسكندرية بلغت 350 محاميًا، موضحًا أنه تم نقلهم إلى مدينة الغردقة من خلال 7 أتوبيسات.

وأضاف الفولى أن المؤتمر فرصة لالتقاء المحامين على مستوى الجمهورية، ومناقشة التعديلات الجديدة بقانون المحاماة.

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وأشار أحمد الزلاط، عضو مجلس نقابة بورسعيد، إلى أن نقابة محامي بورسعيد مشاركة في المؤتمر بعدد 158 محاميًا، وأنه تم نقلهم عن طريق 3 أتوبيسات وميني باص، مشيرًا إلى أن التسكين كان على أتم وجه، وفى أسرع وقت.

ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم بالسرادق المقام بمنطقة الأحياء، ويضم المؤتمر 5 لجان تبدأ عملها في اليوم التالي للافتتاح، وهي: ضوابط القيد وتنقية الجداول، والأكاديمية وشروط القبول، ومـــــدونة السـلـــوك المهـــني، ومشروع قانون الإدارات القانونية، وحقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة.

ويشارك بالمؤتمر 6500 محام، ولفيف من القيادات النقابية من مجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية، إضافة لعدد من نقباء المحامين العرب، وأعضاء بالمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب.‎