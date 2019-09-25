شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تحرر 77 محضرا لحرق المخلفات الزراعية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حررت أفرع وزارة البيئة المنتشرة بالمحافظات، 77 محضر حرق للمخلفات الزراعية، تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ومتابعة نتائج الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية للسيطرة على مصادر تلوث الهواء، خلال فترة موسم السحابة السوداء.

كما تمكنت الفرق التفتيشية التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بمنظومة قش الأرز من التفتيش على 2743 منشأة صناعية حتى تاريخه سواء منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى وتبين مخالفة 634 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ونفذت الوزارة أيضا عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 14325 سيارة حتى تاريخه، وتبين مخالفة 3019 سيارة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واستكمالاً لدور وزارة البيئة التوعوى لرفع الوعى البيئى للمواطنين، نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة 1076 ندوة للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها فضلا عن الدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال اتاحة المكابس والمفارم والجرارات الزراعية بأجر رمزى، إضافة إلى الدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.

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والجدير بالذكر أنه يتم المتابعة من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بالتعاون مع وزارات الزراعة والتنمية المحلية بناء على تكليفات رئيس الوزراء.

وتستقبل وزارة البيئة شكاوى المواطنين من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن 19808 من 8 صباحا إلى 9 مساء وعبر موقع التواصل الاجتماعى Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 0225256470. كما يمكنكم التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.