شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطالب أولياء أمور المدارس اليابانية سداد القسط الأول بإجمالى 6400 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وحدة المدارس المصرية اليابانية، أولياء الأمور سداد القسط الأول من المصروفات الدراسية قبل 30 سبتمبر الجارى، على أن يقدم ولى الأمر إيصال سداد المصروفات الدراسية إلى المدارس قبل 30 سبتمبر الجارى.

وشددت وحدة المدارس المصرية اليابانية، على أن آى إيصال يرد إلى المدرسة بعد هذا التاريخ لن يعتد به وتطبق على الطالب قواعد وأحكام الممتنعين عن السداد، وعلى كل ولى أمر مراجعة إجمالى المبلغ المسدد بحد أدنى 6400 جنيه.

وأكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية على أن خدمة سداد المصروفات تسدد عن طريقة خدمة فورى.

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وكانت الدراسة انطلقت فى 40 مدرسة مصرية يابانية العام الدراسى الجديد 2019-2020.