مدير تعليم القاهرة يشدد على الاستفادة القصوى من الوسائل التكنولوجية الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة مدارس إدارة السلام التعليمية، برفقة جمال حشمت مدير عام الإدارة، حيث تابع سير وانتظام العملية التعليمية بمدرسة الحرية الإعدادية بنات ومدرسة النهضة الثانوية بنات وحضر طابور الصباح. Advertisements وتفقد عطية الفصول الدراسية بالمدارس اثنى على حسن سير وانتظام العملية التعليمية موجها الشكر لمديرى المدارس وهيئة التدريس. واطمأن مدير المديرية على تسليم الكتب الدراسية، و عمل شبكات الانترنت، وكذلك الوسائل التكنولوجية التعليمية الجديدة، مطالبا بحسن الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل لتنمية مواهب الطلبة وتقديم كافة المعلومات والتجارب العملية لهم.

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