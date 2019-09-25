شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختصاصات دائرة البناء والتخطيط العمرانى بمحكمة القضاء الإدارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، من الحركة القضائية للمستشارين أعضاء محكمة القضاء الإدارى، وذلك للعام القضائى الجديد 2019/ 2020.
ووفق تفاصيل الحركة القضائية؛ تتشكل الدائرة الخامسة "البناء والتخطيط العمراني"، والتى تعقد يوم الخميس من كل أسبوع، من 6 مستشارين وهم؛ المستشار شحاته أبو زيد، المستشار خالد على، المستشار خالد عبدالوهاب، المستشار خالد عبدالمنعم، المستشارصبرى حسن، المستشار أسامة فخري.
- أحكام القوانين المنظمة للبناء ومنازعات التراخيص الخاصة بها، مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى، عدا ما تختص به أية دائرة أخرى.
- قرارات وقف وإزالة الأعمال المخلفة لأحكام قانون التخطيط العمراني.
- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التى تختص هذه الدوائر بنظرها.
- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدوائر.
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