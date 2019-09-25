شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تشارك فى احتفالية "يوم مصر" بأكاديمية ناصر العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت وزارة التضامن الاجتماعى فى احتفالية يوم مصر والتى نظمتها أكاديمية ناصر العسكرية وقد شاركت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة بمعرض لمنتجات المؤسسة وكذلك بنك ناصر الاجتماعى.

كما شارك البرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى بأكاديمية ناصر العسكرية بحضور اللواء شريف فهمى بشارة صادق الرافعى مدير الأكاديمية والعديد من الملحقين العسكريين من مختلف الدول العربية الشقيقة، بالإضافة إلى لممثلى عدد من الوزارات والهيئات المشاركة.

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وتضمن اليوم جولة تفقدية لضيوف الأكاديمية للوحدة المتنقلة التابعة للبرنامج بالإضافة إلى نماذج المنتجات اليدوية والخشبية المصنعة داخل الورش بدور الرعاية الاجتماعية والاستماع لعزف أحد الأبناء، بالإضافة إلى كلمة حسنى يوسف مدير البرنامج وشرحه لبرامج الوزارة وكذلك طبيعة عمل فرق الشارع وآلية التعامل مع الأبناء فى الشارع.

يذكر أن البرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى يأتى ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعى للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر والعمل على توفير آليات تدخل لتوفير حياة كريمة للكبار بلا مأوى ودمج الصغار بلا مأوى فى المجتمع .