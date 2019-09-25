شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبى عالمى بأسنان جامعة الأزهر يجرى عمليات جراحية بالمجان بالقاهرة والأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف كلية طب أسنان بنات جامعة الأزهر (قسم الجراحة) فريق طبى عالمى للمرة الثانية خلال عام بقيادة العالمى Pill Hoon Choung الخبير فى عمليات شق الشفة والحلق وفريقه الطبى بمقر مركز علاج إصابات شق الشفة والحلق بجامعة الأزهر تحت اشراف عميد الكلية الدكتور مصطفى عبدالغنى عميد كلية طب أسنان بنات والدكتور حاتم حسين الأحمدي رئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالغنى، عميد كلية طب أسنان بنات أنه ولأول مرة سيقوم الخبير العالمى وفريق عمل الكلية بإجراء العمليات الجراحية لأطفال الصعيد بمدينه الأقصر تيسيرا لهم، وأنه تقرر يوم علمى غدًا الخميس بمقر جامعة الأزهر بكلية طب أسنان بنات قبل وصول الوفد العلمى بالمجان.

وأكد الدكتور حاتم الأحمدى رئيس قسم جراحة الوجه والفكين بجامعة الأزهر، أن عمل الفريق يستمر لمدة تسعة أيام وهى الجولة الثانية من العمليات الجراحية التى يجريها الطبيب مع الفريق الطبى الكورى، وتشهد الجولة الثانية إجراء عدد من العمليات الجراجية لعدد من الحالات الجديدة من الأطفال بالإضافة الي متابعة الحالات التى أجريت لها عمليات تصحيح التشوهات العام الماضي بمعرفة الفريق الطبي العالمي واستكمال العمليات التى يحتاجوها فى المرحلة الحالية، وجميع الفحوصات والتجهيزات والعمليات الجراحية تجرى بالمجان.

جدير بالذكر أن الجولة الأولى للمبادرة كانت لعلاج الأطفال المصابين بتشوهات شق الشفة والحلق كانت قد انطلقت بالتعاون مع فريق طبي عالمي العام الماضى حيث قامت المبادرة بعمل عمليات جراحية لـ 22 طفل تراوحت اعمارهم ما بين 6 شهور وتسع سنوات، كما كان يتم متابعة الأطفال خلال العام دوريا في مركز علاج شق الشفة والحلق تحت إشراف أساتذة طب الفم والأسنان ومركز علاج شق الشفة والحلق بجامعة الأزهر، علمًا بأن جميع الفحوصات والعمليات والمتابعات تمت بالمجان.