شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعلن فتح باب التقدم لاستكمال شغل وظيفة معلم مساعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأزهر الشريف فتح باب التقدم لاستكمال شغل وظائف التعليم (معلم مساعد) بإدارة الفرافرة التعليمية، بمنطقة الوادى الجديد الأزهرية، من خريجى جامعة الأزهر، أو إحدى الجامعات الخاضعة للقانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، وَفْقًا للشروط والاحتياجات الآتية: شروط وظائف التعليم وَفْقًا لقانون 156 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما:

أولا:- معلم مساعد (رياضيات): أن يكون المتقدم من خِرّيجي كليات: التربية أو العلوم بجامعة الأزهر، أو خِرّيجي كلياتِ جامعاتٍ أخرى، تخصُّص (رياضيات).

ثانيا: معلم مساعد (لغة إنجليزية): أن يكون المتقدم من خِرّيجي كليات: اللغات والترجمة، أو كليات التربية، أو الآداب، أو الألسن، أو الدراسات الإنسانية، تخصُّص (لغة إنجليزية).

ثالثا: معلم مساعد (حاسب آلى): أن يكون المتقدم من خِرّيجى كليات: التربية، تخصص (مكتبات ومعلومات وتكنولوجيا التعليم، تكنولوجيا التعليم والتربية، تكنولوجيا التعليم التربوى، حاسب آلى) أو من خريجى كليات الهندسة تخصص الحاسب الآلي، كلية الحاسبات والنظم، نظم المعلومات، المؤهلات العليا تخصص حاسب آلى على أن تكون معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

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الشروط العامة: 1 – ألا يزيد سن المتقدم عن (40) عامًا وقت الإعلان.

2 – اجتياز الاختبارات طبقًا لقانون 156 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

3 – ألا يقل التقدير العام للمتقدمين عن (جيد).

4 – يكون التقدم للوظائف قاصرًا على مواليد مركز الفرافرة والمقيمين به، ويُرجَع في ذلك إلى شهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومي قبل الإعلان، ولا يجوز التقدم بطلب للنقل قبل مرور خمس سنوات من تاريخ استلام العمل.

5 – تكون بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقدم لأداء الاختبارات.

6 – يكون التقدم على بوابة الأزهر الإلكترونية لمدة 15 يومًا من تاريخ الإعلان على النموذج المُعَدّ لذلك، وعلى المتقدم متابعة موعد ومكان الاختبارات على ذات الموقع.