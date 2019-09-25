شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الثقافى الكاثوليكى بالمنيا يبحث منظومة العلاقات الإنسانية فى دورته الـ 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الأنبا بطرس فهيم مطران المنيا للكاثوليك، أمس الثلاثاء، فعاليات الصالون الثقافى الرابع عشر بالمركز الثقافى الكاثوليكي بالمنيا.

حمل الصالون الثقافى الرابع والعشرين عنوان " بابك مهدوم ولا مسدود ولا مردود، البحث فى منظومة العلاقات الإنسانية " .

حضر الصالون مجموعة من مثقفي المنيا والعاملين بالمجال الثقافى والفنى، وعدد من أساتذة الجامعة والأطباء والفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب الجامعي، كما حضر أيضاً بعض آباء الكهنة من إيبارشية المنيا، والقساوسة الإنجيليين، وقيادات المجتمع المدني والإعلاميين.

وصف الأنبا بطرس العلاقات الإنسانية بالأبواب، فالباب المهدود يمثل العلاقات غير المنضبطة، والباب المسدود يمثل العلاقات غير السوية، والباب المردود يمثل العلاقة التي يتحكم صاحبها ويضبطها فى التعاملات.

Advertisements

وقال إن الإنسان كائن اجتماعى بطبعه، حيث إن العلاقة الإنسانية تقوم بين شخصين ولابد أن تقوم على المحبة والاحترام والإصغاء ولابد من مرعاة الخصوصية والمساحة الشخصية في العلاقة؛ حتى لا تصبح خطرة أو مملة فاترة.

وأشار إلى أن العلاقة السليمة هي علاقة المحبة بين الإنسان وخالقه، ثم الإنسان وذاته وبالتالي علاقة سوية بين الانسان وأخيه الإنسان.

وأشاد الحضور بدور الصالون الثقافي الذي يخلق تغير ملموس في علاقاتهم بالآخر وطرق تفكيرهم والمساحة التي يخلقها لهم للتعبير عن آرائهم بحرية، كما شكر الأنبا بطرس الحاضرين علي مشاركتهم الفعالة.