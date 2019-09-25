شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يرأس اجتماع لجنة المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة المشروعات القومية للوزارة، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبد الحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية، وقيادات وزارة التعليم العالى، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان، وذلك بمقر جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.



أكد الوزير أن الانتهاء من إنشاء وتشغيل ثلاث جامعات تكنولوجية وبداية التدريس بها فى العام الدراسى الحالى (2019/2020) وهى جامعات القاهرة الجديدة التكنولوجية وجامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا وجامعة بنى سويف التكنولوجية، تمثل قصة نجاح حقيقية.

وأوضح وزير التعليم العالىأن النجاح فى إنشاء هذه الجامعات يعكس حرص ودعم القيادة السياسية التي تبنت الفكرة ووجهت بتوفير الدعم اللازم لتنفيذها، ومشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى التنفيذ خلال جدول زمنى قياسى، وتعاون المجتمع المدنى والجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فى إنجاح هذه التجربة بكافة مراحلها حيث بدأ العمل فى هذه الجامعات الثلاثة منذ عام ونصف فقط.

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وأشار الوزير إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء تفقد أمس الثلاثاء الجامعة التكنولوجية ببنى سويف، وأشاد بالإنشاءات والتجهيزات والمعامل التى تتوافر بالجامعة.

وخلال الاجتماع استمع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى معدلات الإنجاز والتنفيذ بجامعات الملك سلمان والجلالة والمنصورة الجديدة والعلمين، موجها بضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات فى أقرب وقت ممكن.



ووجه الوزير أيضاً بضرورة إنجاز كافة المشروعات القومية الجديدة فى مجال التعليم العالى وفقاً للجداول الزمنية المحددة لها، تنفيذًا لخطة الوزارة في التوسع في إنشاء الجامعات وإتاحة التعليم العالى، مشيرًا إلى أهمية متابعة العمل لضمان تنفيذ المشروعات التعليمية الجديدة طبقا لأعلى المواصفات الفنية، مع التأكيد على توافر متطلبات العملية التعليمية شاملة المبانى التعليمية، والمعامل البحثية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة.