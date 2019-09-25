القومى للمرأة يعقد ورش تدريبية للسيدات الناجيات من العنف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تدريباً لرعاية الناجيات من العنف باستخدام التعلم بالترفيه ( Edutainment)، تحت شعار (كلنا نستطيع تقديم الدعم و الإسعاف النفسى الأولى )، من خلال تنظيم ورشتى عمل لمقدمى الخدمات الصحية و التوعوية بالجمعيات الأهلية على كيفية التعامل مع السيدات الناجيات من العنف فى الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر بالقاهرة وفى الفترة من 17 الى 19 سبتمبر بالإسكندرية.
وأدار الورشة الدكتور بهاء شوكت مستشار دولى للصحة الإنجابية وتصميم المناهج ، وبحضور الدكتور أسامة محمود مستشار وزارة الصحة والسكان لرعاية الأمومة والطفولة ومدرب معتمد ببرنامج تصدى القطاع الصحى للعنف ضد المرأة ، و اللواء منال عاطف مدير إدارة جرائم العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية.
و ناقشت الورش أنواع العنف و أسبابه ، و الممارسات الضارة ضد الاناث كالختان و الزواج المبكر و العنف الأسرى ، أيضاً شملت موضوعات الورشة الفئات الأكثر تعرضاً للعنف و خطوات إدارة حالات السيدات الناجيات من العنف و كيفية تقديم المشورة و الدعم النفسى لهؤلاء السيدات ومهارات التواصل والاتصال معهن و تدابير الأمن و السلامة ومنظومة الاحالة.
كما تضمنت الورشة جلسة خاصة عن دور وزارة الداخلية فى مكافحة العنف ضد المرأة ، حيث عرضت اللواء منال عاطف انشطة قطاع حقوق الإنسان داخل الوزارة و التى تضم ادارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة، وشارك فى إدارتها ضابطات شرطيات سيدات وضابطات طبيبات نفسيات و أخصائيات اجتماعيات و نفسيات لتقديم الدعم النفسى والاجتماعى للناجيات من العنف، كما نوهت عن توافر ضابط - ضابطة مدرب للتعامل مع المعنفات والناجيات من العنف داخل جميع أقسام الشرطة فى مصر.
وتضمنت الورش أيضا مناقشات عديدة عن القوانين و العقوبات الخاصة بالتحرش الجنسى وهتك العرض وختان الإناث والتعرض للأنثى على وجه يخدش الحياء والفعل الفاضح المعلن وغير المعلن والفروق بينهم وجرائم المعلومات و التكنولوجيا، وقد لاقت الورشة تفاعل إيجابى كبير من قبل المشاركين، كما أظهرت الاحتياج الشديد لدعم قدرات مقدمى الخدمات الصحية والتوعوية لنشر حقوق و خدمات مناهضة العنف ضد المرأة فى المجتمع المصرى.
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