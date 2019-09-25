تأجيل دعاوى أولياء أمور التلاميذ الراسبين في الصف الأول الثانوي لـ 13 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم شق عاجل، تأجيل الدعاوى القضائية المقامة من أولياء أمور الطلاب الراسبين بالصف الأول الثانوي لجلسة 13 أكتوبر المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع وإلزام الجهة الإدارية بتقديم بيانات بدرجات الطلاب الطاعنين في امتحانات الترم الأول 2018/2019، لتقديم التظلمات التي تم تقديمها بمعرفة الطلاب الطاعنين وماتم في فيها من قبل الوزارة.

قدم الطعن كل من عمرو عبد السلام وحميدو البرنس المحاميان، وهما وكيلان عن عدد من طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى محافظات مصر؛ للطعن بالإلغاء على قرار رسوبهم بامتحانات الدور الثاني.

واستند المحاميان، في طعنهما على العطل الذي وقع في سيستم الامتحان الإليكتروني، الذي تسبب في رسوب الطلاب من البداية.

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ولتفادي الخطأ المسبق، قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا هامًا وعاجلًا، لجميع المديريات التعليمية بشأن الامتحان الورقي، المقرر عقده لطلاب الصف الأول الثانوي وفق الجدول الذي اعتمده وزير التربية والتعليم في الفترة من 21 يوليو وحتى 4 أغسطس.

وقالت وزارة التعليم، في الخطاب، إنه مسموح لطلاب الصف الأول الثانوي باصطحاب الكتاب المدرسي حيث أن الامتحان يعقد بنظام الكتاب المفتوح.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أداء الطلاب الامتحان لمن لديهم فرصة ثانية إلزامية والتأكيد على عدم انتظار نتيجة الشكوى المقدمة من قبل الطلاب الذين أدوا الامتحان الذي عقد في مايو 2019 وقالت الوزارة إن من يتخلف عن أداء الفرصة الثانية الالزامية يكون باق للإعادة.

وبخصوص دعوى أولياء الأمور بإلغاء نظام التابلت، فقد قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الطعن المقدم من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية باعتباره يمثل الجناح الثاني لمنظومة إعادة بناء الإنسان المصري التي تقوم بالنهوض على منظومتي التعليم والبحث العلمي، لما يمثلان من أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة، والتي تسعى إليها الدولة تلبية لأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مما يجب أن يحظيا بالأولوية في أي مشروع قومي للدولة.