سقوط هارب من حكم مؤبد وبحوزته مواد مخدرة بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد العناصر الإجرامية هارب من تنفيذ عقوبة بالسجن المؤبد، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر بقصد الإتجار.

كانت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن شمال سيناء، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أفادت بتواجد (أحد الأشخاص - هارب من أحد السجون خلال يناير 2011 أثناء تنفيذ عقوبة السجن المؤبد في قضية "مخدرات") بمسكنه بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وضبطه وعثر بحوزته على (12 لفافة لنبات البانجو المخدر- بطاقة رقم قومي "تحمل صورته واسم مختلف"- عقد زواج "باسم شقيقه" مُثبت به صورته الشخصية).

بمواجهته اعترف بسابقة هروبه من داخل السجن، وأقر بحيازته للمضبوطات والمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.