محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد العناصر الإجرامية هارب من تنفيذ عقوبة بالسجن المؤبد، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر بقصد الإتجار.
كانت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن شمال سيناء، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أفادت بتواجد (أحد الأشخاص - هارب من أحد السجون خلال يناير 2011 أثناء تنفيذ عقوبة السجن المؤبد في قضية "مخدرات") بمسكنه بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وضبطه وعثر بحوزته على (12 لفافة لنبات البانجو المخدر- بطاقة رقم قومي "تحمل صورته واسم مختلف"- عقد زواج "باسم شقيقه" مُثبت به صورته الشخصية).
بمواجهته اعترف بسابقة هروبه من داخل السجن، وأقر بحيازته للمضبوطات والمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط هارب من حكم مؤبد وبحوزته مواد مخدرة بشمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.