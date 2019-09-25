السيسي أمام الأمم المتحدة: برنامج الإصلاح الاقتصادي عزز حقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية المعاصرة تتشابك في آثارها مع بعضها البعض بما يعزز أهمية العمل الجماعي على المستويات الدولية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بقمة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، أن جهود الإسراع في تحقيق أهداف التنمية تتطلب البناء على الالتزامات السيساية لجميع الدول الأعضاء أو المنظمات الإقلميية والدولية وحشد الجهود نحو استدامة العامل الجماعي الجاد".

وتابع الرئيس: "كما تتطلب مضاعفة الجهود الرامية لتهيئة مناخ دولي محفز لتدفق الموارد اللازمة على نحو يتناسب مع مستوى الطموح المأمول دون مشروطات سياسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسرعة تنفيذ المقاربات الرامية لزياة كفاءة المؤسسات الوطنية ودعم القدرات البشرية".

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وأكد الرئيس السيسي، أنه اتساقًا مع ما تقدم وضعت مصر محو رالتنمية المستدامة في طليعة خطتها الوطنية 2030 والاستراتيجيات الرامية لرفع قدرات الدول على النهوض من خلال زيادة كفاءة المؤسسات الوطنية، كما وضعت مصر محور التنمية في مقدمة أولوياتها الوطنية.

وطالب الرئيس، بضرورة تكامل الخطة لتسهم في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 والتي تتماشى معها أجندة مصر 2030 وتستند إلى محرك أساسي يتمثل في برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي حقق العديد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية بما عزز من حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

وأشار الرئيس، إلى أن جهود مصر في الاهتمام بالمرأة والشباب مع قطاعات الصحة والتعليم، وتعزيز الصلة بين بناء القدرات التكنولوجية والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتحديات الدولية وفي مقدمتها تداعيات المناخ.