​"منتدى الاقتصاد العالمي" يتطلع للاستفادة من تجربة مصر السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، Lauren Uppink رئيس قطاع الطيران والسفر والسياحة بمنتدى الاقتصاد العالمي، القطاع المسئول عن التقرير الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة والذي نُشرت أحدث تقاريره في سبتمبر الجاري.

جاء هذا اللقاء خلال الزيارة الحالية للوزيرة بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة التي عُقدت خلال الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر الجاري بولاية نيويورك.

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وخلال اللقاء هنأت رئيس قطاعات الطيران، وزيرة السياحة، على التقدم الذي أحرزته مصر في مؤشر تنافسية السفر والسياحة عالميا وفقا للتقرير الذي صدر عن المنتدى في سبتمبر الجاري حيث حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا وفقا لهذا المؤشر وتقدمت 9 مراكز، حيث احتل قطاع السياحة المصري المركز الـ 65 عالميا بعد أن كان يحتل المركز الـ 74، مشيدة بتقدم مصر في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي من المركز الـ 60 إلى المركز الـ 5.

وأعربت عن تطلع المنتدى، إلى الاستفادة من التجربة المصرية فى تطوير قطاع السياحة لتكون نموذجا تحتذى به الدول على مستوى العالم، مشيدة بما قامت به مصر من جهود خلال فترة وجيزة ساهمت بشكل كبير فى تطويره ورفع تنافسيته وتغيير الصورة النمطية له عالميا.

وعُقدت هذه القمة فى إطار انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفى إطار الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها مؤخراً بين الأمم المتحدة ومنتدى الاقتصاد العالمي، وضمت القمة سلسلة من الحوارات رفيعة المستوى وحظت بمشاركة نخبة من قادة المنظمات الدولية والحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني.