السيسي يشارك في قمة التنمية المستدامة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة التنمية المستدامة، التي عقدت اليوم الأربعاء، على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة، بنيويورك.

جاء ذلك في نبأ عاجل بثته فضائية "إكسترا نيوز"، عصر اليوم الأربعاء.

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ انعقاد الجمعية العامة للأمم المتجدة يأتي في وقت ازدادت فيه جسامة التحديات التي يشهدها العالم؛ ما يحتم فتح نقاش معمق حول تطوير العمل تحت مظلة الأمم المتحدة، إعلاءً للقيم السامية التي إنشاء المنظمة على أساسها، من خلال تأكيد الالتزام بنظام عادل وفاعل يلتزم الحوار والتعاون والاحترام المتبادل.