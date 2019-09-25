أخبار مصر | ضبط 11 قطعة أثرية قبل تهريبها خارج البلاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 11 قطعة أثرية قبل تهريبها خارج البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الوحدة الأثرية في ميناء الغردقة البحري، بالتعاون مع وحدة مباحث الميناء فجر اليوم الأربعاء، في ضبط 11 قطعة أثرية قبل خروجها بطريقة غير شرعية خارج البلاد مع أحد الركاب.

وقال حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، إنه تم العثور على هذه القطع داخل أمتعة أحد المسافرين والذي اشتبهت فيه وحدة مباحث مينا الغردقة التي قامت بتفتيش أمتعته بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف همام، أنه داخل أمتعة المسافر تم العثور على عدد من القطع التي اشتبه في أثريتها، حيث تم على الفور تشكيل لجنة أثرية برئاسة السيد حجازي علي عباس المشرف على الوحدات الأثرية بالغردقه والبحر الأحمر، والتي بدورها أقرت أثرية ١١ قطعة، تضم دنانير تحمل اسم الملك الكامل، و ترجع إلى العصر العباسي والأيوبي، بالإضافة إلى أجزاء من سرج خيل يرجع لعصر أسرة محمد علي باشا.

وتم مصادرة تلك القطع لصالح وزارة الآثار طبقاً للقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة للتحقيق.

