أخبار مصر | "الهجرة" تطلق العدد التاسع من مجلة "مصر معاك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الهجرة" تطلق العدد التاسع من مجلة "مصر معاك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد التاسع من مجلتها الشهرية "مصر معاك"، والتي تعدُّ أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.

وجاءت أبرز موضوعات العدد كالتالي: «المصريون بالخارج.. شركاء النجاح 4 أعوام».. أبرز ما قدمته الوزارة من إنجازات منذ انطلاقها.. مصر تنطلق بأكبر مشروع للصوب الزراعية في الشرق الأوسط.

وكما تضم المجلة، في عددها الجديد، موضوعات بارزة؛ إذ تحتفي بمرور 4 أعوام على انطلاقها في 19 سبتمبر 2015، وتقدم جانبًا من أبرز ما قدمته الوزارة على مدار الأعوام الأربعة، ويأتي ذلك بالتزامن مع افتتاحها لاستوديو«اسأل واقترح Live»، والتي تضاف لآليات التواصل مع المصريين بالخارج، كما يبرز العدد مشروع الصوب الزراعية؛ باعتباره واحدًا من أبرز المشروعات التي أطلقتها الدولة مؤخرًا، حيث يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

ويبرز العدد أيضا، واحدة من أبرز الصناعات المصرية، وتحقيقًا مصورًا عن قرية الحرّانية، والتي تتميز بما تقدمه من منتجات النسيج المصري عالي الجودة، والذي يشتهر في الكثير من الدول.