أخبار مصر | الليلة.. 'مصر النهاردة' يواصل متابعته لمشاركة السيسي بالجمعية العامة للأمم المتحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليلة.. 'مصر النهاردة' يواصل متابعته لمشاركة السيسي بالجمعية العامة للأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الليلة، برنامج مصر النهاردة، على شاشة القناة الأولى، متابعة أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقديم الرؤية التحليلية للرسائل التي حملتها كلمته أمام الجمعية.

وتستضيف الحلقة الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، والدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات.

كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية، دور الإعلام الرسمي، والتوعية حول الشائعات والتصدي لها، والفرق بين دوره ودور الإعلام الخاص.

وتستضيف الفقرة الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بجامعة القاهرة.

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يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.

وكان البرنامج، قد بدأ أمس، في تغطيته الخاصة لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلقائه كلمة مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، والتي تناولت رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية المطروحة على الساحة السياسية العالمية.

وقدم ضيوف الحلقة رؤية تحليلية لكلمة الرئيس، وللقاءات الثنائية التي عقدها مع عدد من الزعماء ورؤساء الدول والحكومات، وذلك على هامش الجمعية العامة، للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتى المجالات.

واستضافت الحلقة إيهاب عمر الكاتب الصحفي بالأهرام، والمتخصص في الشؤون الدولية إبراهيم الشهابي مدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومحمود زكريا محمود إبراهيم مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة.