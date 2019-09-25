أخبار مصر | حسين زين يلتقي وفدًا إعلاميًا كويتيًا لبحث سُيل تعزيز التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين زين يلتقي وفدًا إعلاميًا كويتيًا لبحث سُيل تعزيز التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اليوم، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وفدًا إعلاميًا كويتيًا، برئاسة منيرة الهويدي وكيل وزارة الإعلام الكويتية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، سُبل تفعيل التعاون في مختلف المجالات الإعلامية بين مصر ودولة الكويت الشقيقة، من تبادل برامجي وإخباري، وتفعيل التدريب المشترك.

وأكد حسين زين أهمية التنسيق والتواصل مع أشقائنا في دولة الكويت، حول مختلف القضايا الإعلامية؛ حيث تطرق اللقاء حول سُبل التنسيق حول ما يواجه عالمنا العربي من سيل شائعات وأكاذيب تطلقها بعض مواقع السوشيال ميديا، والعمل على تعزيز آليات العمل لمواجهة تلك المواقع والتصدي لها.

وأثنى الجانبان علة التعاون الدائم والمُثمر بين إعلام الدولتين الشقيقتين.

وعقب اللقاء، قام الوفد بزيارة لعدد من استوديوهات الهيئة، وأعربوا خلال الزيارة عن تقديرهم للجهود التي تبذلها في سبيل تحديث وتطوير آليات العمل بها.