أخبار مصر | وزير الدفاع: القوات المسلحة لها مهمة مقدسة وهي الدفاع عن تراب هذا الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع: القوات المسلحة لها مهمة مقدسة وهي الدفاع عن تراب هذا الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عدد من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة المركزية العسكرية وعدد من دارسي المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة.

واستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن أمن واستقرار الوطن، ونقل القائد العام للحضور تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لجهودهم المبذولة في الحفاظ على مكتسبات الوطن ومقدراته.

وأشار الفريق أول محمد زكي، إلى أن المنطقة المركزية العسكرية تمثل مع باقي التشكيلات التعبوية للقوات المسلحه الدعامة الرئيسية لحماية الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن القوات المسلحة تؤدي مهمة مقدسة لا تهاون فيها وهي الدفاع والزود عن تراب هذا الوطن، وأنها ستظل دائما الدرع الواقي والحصن الأمين لهذا الشعب العظيم.

وأشاد الفريق أول محمد زكي بالدور الذي يقوم به رجال القوات المسلحة وادائهم لمهامهم الوطنية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، معربًا عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة في دفع عملية التنمية الشاملة بالتعاون مع أجهزة ومؤسسسات الدولة، نظرًا لما تتطلبه المرحلة الراهنة من تضافر الجهود للنهوض بقوى الدولة الشاملة.

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وأكد الفريق أول محمد زكي حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة أحدث النظم العالمية في النظم التعليمية بكافة المنشآت والمعاهد التعليمية لبناء أجيال متعاقبة من الضباط القادرين والمتحلين بالانضباط والعلم والمعرفه مما يساعد على دعم مسيرة بناء وتطوير القوات المسلحة.

واستمع القائد العام لأراء واستفسارات عدد من الحاضرين عن الأوضاع الداخلية والاقليمية والعالمية وتداعياتها على أمن واستقرار الوطن وأكد أن القوات المسلحة ستظل تؤدي دورها في حماية الوطن وإستقراره مهما كانت التحديات والتهديدات، مشيدًا بما لمسه من الفهم الواعى والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها علي أمن مصر القومي، وطالبهم بأن يكونوا قدوة في الإنضباط والتفاني في أداء مهامهم، وما يتطلبه من يقظة كاملة واستعداد تام، كما طالبهم بالحفاظ علي روحهم المعنوية العالية وضرورة الإهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الإستعداد القتالى من أجل حماية حدود مصر على جميع الإتجاهات الإستراتيجية المختلفة.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة