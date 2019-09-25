أخبار مصر | العاملون بالحقل الصحي يستنكرون الأكاذيب والادعاءات الباطلة ضد الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاملون بالحقل الصحي يستنكرون الأكاذيب والادعاءات الباطلة ضد الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتابع العاملون بالخدمات الصحية في جميع الوحدات والمؤسسات العلاجية بالقطاعين الحكومي والخاص، ما تردده الجماعات الإرهابية من أكاذيب وادعاءات باطالة تجاه الدولة المصرية عبر صفحاتهم المشبوهة للتواصل الاجتماعي.

واستنكرت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية التي تضم ملايين العاملين، بشدة هذه الادعاءات والأكاذيب التي هي عبارة عن فقاعات في الهواء لن تؤثر على مسيرتنا الوطنية والنهضة الحضارية التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت النقابة العامة فى اجتماعها برئاسة على عبد الباسط أن العاملين بالحقل الصحي سيظلون أوفياء للوطن خلف القيادة السياسية الحكيمة، وأنهم سيواصلون العمل والجهد والتصدي لكل هذه الادعاءات الباطلة والكشف عن العناصر الإرهابية من أجل حماية الوطن وأمنه ومستقبل افضل نحو البناء والتقدم.

وفي ذات الإطار، استنكر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لشئون موظفى الدولة، الأكاذيب والادعاءات الباطلة التى يرددها الجماعات الإرهابية، عبر شبكات التواصل الاجتماعى والمضللة للحقائق بقصد النيل من مقدرات الوطن وأمنه واستقراره.

وأضافت النقابة العامة التي تضم الملايين من العاملين بالمؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية والخاصة، أن هذه الأكاذيب المزيفة بعيدة كل البعد عن الواقع الذي يعيشه الشعب المصري العظيم خلف قيادته الحكيمة فما هي إلا فقاعات في الهواء لن تؤثر على مسيرتنا الوطنية الرائدة.

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وجدد مجلس إدارة النقابة العامة، تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع مصر ضمن منظومة الدول المتقدمة رافضين المساس بهذه الإنجازات العظيمة مؤكدين أنه سيظلون جنودا أوفياء في العمل لاستكمال مسيرة التقدم والبناء إلى جانب أبطال مصر من القوات المسلحة والشرطة الذين يؤدون دورهم الطليعي لحماية الوطن وأمنه.

ووجه ممثلو العاملين للخدمات الادارية والاجتماعية الدعاء إلى اللـه العلي القدير أن يحفظ مصر وطنا عزيزا أبيا شامخا.

وفي هذا الصدد، تابع عمال مصر ومنظماتهم النقابية ومن بينهم العاملون في المالية والضرائب والجمارك ومنظماتهم النقابية باستنكار شديد ما تردده بعض مواقع التواصل الاجتماعى التى تقودها الجماعات الإرهابية بقصد النيل من مقدرات الوطن وأمنه.

وأكدت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك في بيانها أن هذه الادعاءات الكاذبة التي يرددها هذه القلة من الخارجين عن الشرعية الوطنية والدولية ما هى إلا فقاعات في الهواء لن تؤثر على مسيرتنا الوطنية والعمل الجاد الذي يؤديه العاملون لتعظيم الموارد المالية والسيادية للدولة إلى جانب دورهم في التصدى لهذه الادعاءات الباطلة والمزيفة.