أخبار مصر | وزيرة السياحة تلتقي رئيس قطاع الطيران بمنتدى الاقتصاد العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة السياحة تلتقي رئيس قطاع الطيران بمنتدى الاقتصاد العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالسيدة Lauren Uppink رئيس قطاع الطيران والسفر والسياحة بمنتدى الاقتصاد العالمي، وهو القطاع المسئول عن التقرير الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة والذي نُشرت أحدث تقاريره في سبتمبر الجاري.

وجاء هذا اللقاء خلال الزيارة الحالية للوزيرة بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة التي عُقدت خلال الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر الجاري بولاية نيويورك.

وخلال اللقاء هنأت السيدة Lauren Uppink رئيس قطاعات الطيران والسفر والسياحة بمنتدى الاقتصاد العالمي، الدكتورة رانيا المشاط علي التقدم الذي أحرزته مصر في مؤشر تنافسية السفر والسياحة عالميا وفقا للتقرير الذى صدر عن المنتدى في سبتمبر الجاري حيث حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا وفقا لهذا المؤشر وتقدمت تسعة مراكز حيث احتل قطاع السياحة المصري المركز ال 65 عالميا بعد أن كان يحتل المركز ال 74، مشيدة بتقدم مصر في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي من المركز ال 60 إلى المركز الـ5.

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وأعربت السيدة Lauren Uppink عن تطلع المنتدي الي الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير قطاع السياحة لتكون نموذجا تحتذى به الدول على مستوى العالم، مشيدة بما قامت به مصر من جهود خلال فترة وجيزة ساهمت بشكل كبير فى تطويره ورفع تنافسيته وتغيير الصورة النمطية له عالميا.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط قد دعيت لحضور قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة هذا العام احتفاءً بما أنجزته الحكومة المصرية في النهوض بقطاع السياحة والذى ظهر جليا فيما حققته مصر في مؤشر تنافسية السفر والسياحة عالميا وفقا للتقرير الصادر عن المنتدى.

وعُقدت هذه القمة في إطار انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها مؤخرًا بين الأمم المتحدة ومنتدى الاقتصاد العالمي، وضمت القمة سلسلة من الحوارات رفيعة المستوى وحظت بمشاركة نخبة من قادة المنظمات الدولية والحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني.

