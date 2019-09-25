أخبار مصر | محافظة الجيزة: حملات لرفع كفاءة الإنارة بالواحات البحرية والهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة: حملات لرفع كفاءة الإنارة بالواحات البحرية والهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استجابت محافظة الجيزة لمطالب مواطني مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى، حيث تم تركيب 120 عامود إنارة بالطريق الدائري بمدينة الباويطى والطريق المؤدي إلى منطقة بئر المطار، كما تم صيانة 50 عامود إنارة للتسهيل على قائدي السيارات المترددين على الطريق والذي يشهد كثافات مرورية.

حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين خاصه فيما يتعلق بقطاعات الإنارة والإشغالات والنظافة والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا على تلقى مطالب المواطنين وتوجيه الحي أو المركز المختص لسرعة حلها.

وأشار راشد إلى أنه في إطار متابعة إنتظام العام الدراسي الجديد وإزالة أى معوقات تواجه المواطنين، قد تم إفتتاح فصل للتعليم التجاري بمدرسة الحارة الإعدادية، وذلك إستجابة لمطالب أهالي الحارة نظرًا لتلقى المحافظة طلبات من بعض أولياء الأمور الراغبين بقرية الحارة في التحاق أبناءهم بالتعليم التجاري.

وكما أكد المحافظ أنه فى إطار التوجيهات لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة الإنارة، وتركيب أغطية للبالوعات المكشوف وإنهاء أى مظاهر للإهمال فقد انتهى حى الهرم من تركيب 52 كشاف ليد بطريق كعبيش وشارع الحكمة ومطلع الدائرى المنصورية بنطاق حي الهرم، حيث تلقت المحافظة مطالب المواطنين برفع كفاءة الإنارة بتلك الشوارع لصعوبة السير به فى الفترات المسائية، لافتًا إنه تم رفع كفاءة الإنارة بقرية أبو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر، حيث تم عمل صيانة كاملة لأعمدة الإنارة المتواجدة ودعم بعض الشوارع بأعمدة إنارة إضافية.

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وفي هذا السياق، أصدرت محافظة الجيزة، لائحة جديدة تشمل الضوابط المحددة لإعادة الشئ لأصله، فيما يخص أعمال حفر شركات المرافق لتوصيل وإصلاح المرافق بالشوارع.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال اللقاء الذي عقده مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بأن اللائحة التي تم إصدارها تأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة لضمان إعادة شوارع المحافظة، إلى حالتها الأولى بعد إجراء أعمال الحفر لتوصيل وإصلاح المرافق بصورة تجعلها صالحة لسير المشاة والسيارات، وحفاظًا على اى استثمارات قد تم ضخها بتلك الشوارع.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من اللائحة هو تحديد الضوابط اللازمة وكذلك تحديد سعر المتر لرد الشىء لاصلة بالشوارع المرصوفة حديثًا، التي لم يمر على رصفها أكثر من ثلاث سنوات او المرصوفه من سنوات سابقة أو الترابية أو الحفر على الأرصفة، وذلك طبقا لأسعار المواد الخام والمحروقات وغيرها.

