أخبار مصر | شاهد.. حوار بين وزير الآثار ومرمم أسفل تابوت توت عنخ آمون (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. حوار بين وزير الآثار ومرمم أسفل تابوت توت عنخ آمون (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشف علي عبد القوي للوزير أمام الكاميرات عن تفاصيل مهمة عن ترميم تابوت توت عنخ أمون، حيث قال إن قشور التابوت يجري لها ترميم أولي، كمقدمة لتثبيتها الدائم في التابوت في أسفل غطاء التابوت.
وأضاف عبد القوي، أن القشور المذهبة في باطن غطاء التابوت ضعيفة للغاية، حيث كان التابوت بحالة سيئة لعدم إجراء أي أعمال ترميم عليه منذ اكتشافه قبل ما يقرب من 100 عام.
وسأل وزير الآثار، عبد القوي عن المرحلة السابقة، فقال عبد القوي، إنها كانت مرحلة التعقيم التي استمر ثلاثة أسابيع للقضاء على أي حشرات أو فطريات والتي ثبت عدم وجودها تمامًا.
وتابع أخصائي ترميم الآثار، أنه حاليا نعمل على تثبيت حالة التابوت بإسعافات أولية، كي نتمكن من إحكام السيطرة وتثبيت القشور حتى لا تتساقط أثناء عملية الفحص والتحليل، ثم بعد ذلك نضع خطة علاج كاملة لتنفيذ ترميم دائم للتابوت والتي ستستغرق ما يقرب من 6 أشهر.
وأكد عبد القوي، أن المرممين المصريين قادرون على التصدي للمهمة بنجاح تام، مضيفا أن مركز ترميم المتحف الكبير به القوة البشرية والإمكانات المادية في معامل المتحف بأعلى كفاءة، ونستخدم مواد كيمائية في الترميم الأولى قابلة للإزالة بعد ذلك.
وتابوت الملك توت عنخ آمون هو أحد أربعة توابيت تخص الملك الصغير، حيث وجد في مقبرته تابوت جرانيتي كبير بداخله التابوت الخشبي المذهب الكبير الذي يظهر بالصور، وداخله تابوت خشبي مذهب ثان وداخله تابوت من الذهب الخالص بداخله مومياء الملك، وسوف تعرض التوابيت الثلاثة في مكان واحد بالمتحف المصري الكبير ضمن مجموعة الملك توت عنخ آمون الكاملة بعد إكتمال نقلها لمكان عرضها الدائم بالمتحف الكبير.
ويطل المتحف على هضبة أهرامات الجيزة، وأهرام الجيزة تقع على هضبة الجيزة في محافظة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل، بنيت قبل حوالي 25 قرنا قبل الميلاد، ما بين 2480 و2550 ق، م وهي تشمل ثلاثة أهرام هي خوفو، خفرع ومنقرع، وهي مقابر ملكية كل منها يحمل اسم الملك الذي بناه وتم دفنه فيه، والبناء الهرمي هنا هو مرحلة من مراحل تطور عمارة المقابر في مصر القديمة.
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