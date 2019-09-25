أخبار مصر | شاهد.. حوار بين وزير الآثار ومرمم أسفل تابوت توت عنخ آمون (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. حوار بين وزير الآثار ومرمم أسفل تابوت توت عنخ آمون (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دار حوار بين وزير الآثار الدكتور خالد العناني وعلي عبد القوي أخصائي ترميم آثار بالمتحف المصري الكبير، أسفل غطاء تابوت الملك توت عنخ آمون حول حالة التابوت والمراحل الجارية في ترميمه.

وكشف علي عبد القوي للوزير أمام الكاميرات عن تفاصيل مهمة عن ترميم تابوت توت عنخ أمون، حيث قال إن قشور التابوت يجري لها ترميم أولي، كمقدمة لتثبيتها الدائم في التابوت في أسفل غطاء التابوت.

وأضاف عبد القوي، أن القشور المذهبة في باطن غطاء التابوت ضعيفة للغاية، حيث كان التابوت بحالة سيئة لعدم إجراء أي أعمال ترميم عليه منذ اكتشافه قبل ما يقرب من 100 عام.

وسأل وزير الآثار، عبد القوي عن المرحلة السابقة، فقال عبد القوي، إنها كانت مرحلة التعقيم التي استمر ثلاثة أسابيع للقضاء على أي حشرات أو فطريات والتي ثبت عدم وجودها تمامًا.

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وتابع أخصائي ترميم الآثار، أنه حاليا نعمل على تثبيت حالة التابوت بإسعافات أولية، كي نتمكن من إحكام السيطرة وتثبيت القشور حتى لا تتساقط أثناء عملية الفحص والتحليل، ثم بعد ذلك نضع خطة علاج كاملة لتنفيذ ترميم دائم للتابوت والتي ستستغرق ما يقرب من 6 أشهر.

وأكد عبد القوي، أن المرممين المصريين قادرون على التصدي للمهمة بنجاح تام، مضيفا أن مركز ترميم المتحف الكبير به القوة البشرية والإمكانات المادية في معامل المتحف بأعلى كفاءة، ونستخدم مواد كيمائية في الترميم الأولى قابلة للإزالة بعد ذلك.

وتابوت الملك توت عنخ آمون هو أحد أربعة توابيت تخص الملك الصغير، حيث وجد في مقبرته تابوت جرانيتي كبير بداخله التابوت الخشبي المذهب الكبير الذي يظهر بالصور، وداخله تابوت خشبي مذهب ثان وداخله تابوت من الذهب الخالص بداخله مومياء الملك، وسوف تعرض التوابيت الثلاثة في مكان واحد بالمتحف المصري الكبير ضمن مجموعة الملك توت عنخ آمون الكاملة بعد إكتمال نقلها لمكان عرضها الدائم بالمتحف الكبير.