أخبار مصر | "سعفان": مصر ترحب بأي تعاون أفريقي في مجال العمل والعمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان": مصر ترحب بأي تعاون أفريقي في مجال العمل والعمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أن العلاقة بين مصر وأشقاءها الأفارقة ليست وليدة اللحظة إنما يجمعها تاريخ طويل من التعاون المثمر والبناء في شتى المجالات، نتيجة للترابط الطبيعي الذي يجمع الدول الأفريقية بعضها ببعض.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير وفدا من النقابة العامة للمناجم والطاقة بجمهورية أثيوبيا برئاسة رئيس النقابة "مانجيشا ديسي "، وبحضور محمد عرابي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر.

وفي بداية اللقاء أكد "سعفان" أنه بمناسبة تولي مصر مسئولية الاتحاد الأفريقي عام 2019 فإنها ترحب بأي تعاون مصري أفريقي يسهم في توطيد العلاقات، خاصة في مجال العمل والعمال.

ووجه الوزير بأن يكون هناك لقاء ثلاثي بين النقابة العامة للبترول، والكيماويات، والمناجم والمحاجر مع النقابة العامة للمناجم والطاقة الأثيوبية لتحقيق مزيد من التعاون وأقصى إستفادة من تبادل الخبرات بين التنظيمات النقابية الإفريقية.

وقال "عرابي" إنه في إطار توطيد العلاقات المصرية الأثيوبية ستقوم النقابتين غدا الخميس، بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف الى تدريب وتثقيف الأعضاء النقابية، وتبادل الخبرات والزيارات وتقريب وجهات النظر خاصة في المحافل الدولية.

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ومن جانبه أكد الأمين العام لنقابة المناجم والطاقة الاثيوبية " تسهاي أكلوم" أن هذه الزيارة تهدف الى تقوية العلاقات المصرية الأثيوبية وتوطيدها وتبادل الخبرات النقابية والعمالية للإستفادة من تجربة مصر في هذا الشأن، مقدما شرح تفصيلي للهيكل التنظيمي الخاص بالإتحاد العام لعمال أثيوبيا، وأهداف النقابة العامة للمناجم والطاقة المتمثلة في وضع دستور للدفاع عن حقوق العمال، ورفع الوعي بينهم للحصول عليها فضلا عن الإسهام في إرساء عملية السلام والديمقراطية في البلاد مؤكدا أن للعمال دورا كبيرا في ذلك.

وأهدى الوزير درع الوزارة لرئيس النقابة العامة للمناجم والطاقة الأثيوبية تعبيرا عن شكره وتقديره للتعاون المثمر بين الجانبين.

حضر اللقاء من الجانب المصري: أشرف شحاته محمد نائب رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر، محمد أحمد عبد الحليم أمين صندوق النقابة، كامل محمود عطوة أمين عام النقابة.

وضم الوفد الأثيوبي: دانيال تادلي نائب رئيس النقابة، سارون ديمتسي سكرتيرة العضوية والتنظيم، اباتي واندوم أمين الصندوق.