أخبار مصر | مدير بالمتحف الكبير يعلن موعد انتهاء ترميم تابوت الملك توت عنخ آمون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير بالمتحف الكبير يعلن موعد انتهاء ترميم تابوت الملك توت عنخ آمون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور حسين كمال مدير عام شئون الترميم بالمتحف المصري الكبير، إن تابوت الملك توت عنخ آمون بدأت بالفعل إجراءات ترميمه الدقيق، والتي ستشهد عدة مراحل بدأت بالفحوصات المعملية.

وتابع كمال أن مدة الترميم بعد أن غادر تابوت الملك خيمة التعقيم لن تقل عن ستة أشهر كاملة حيث يتم إعادة القطع الذهبية من الطبقة التي كانت تغطي بدن التابوت وهو ما يحتاج إلى دراسات أثرية دقيقة للغاية إلى جانب التدقيق الكامل في خطوات الترميم.

وأضاف أن تابوت الملك توت عنخ آمون هو أحد أربعة توابيت تخص الملك الصغير، حيث وجد في مقبرته تابوت جرانيتي كبير بداخله التابوت الخشبي المذهب الكبير الذي يظهر بالصور، وداخله تابوت خشبي مذهب ثان وداخله تابوت من الذهب الخالص بداخله مومياء الملك، وسوف تعرض التوابيت الثلاثة في مكان واحد بالمتحف المصري الكبير ضمن مجموعة الملك توت عنخ آمون الكاملة بعد إكتمال نقلها لمكان عرضها الدائم بالمتحف الكبير.

والمتحف المصري الكبير هو المشروع الطموح لمصر، والذي ينتظر العالم أجمع افتتاحه، ووضع حجر أساس المتحف المصري الكبير كان فى فبراير 2002، وفي مؤتمر صحفي دولي تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصرى الكبير ليكون أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم بجوار هضبة الأهرام بالجيزة.

ويطل المتحف على هضبة أهرامات الجيزة، وأهرام الجيزة تقع على هضبة الجيزة في محافظة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل، بنيت قبل حوالي 25 قرنا قبل الميلاد، ما بين 2480 و2550 ق، م وهي تشمل ثلاثة أهرام هي خوفو، خفرع ومنقرع، وهي مقابر ملكية كل منها يحمل اسم الملك الذي بناه وتم دفنه فيه، والبناء الهرمي هنا هو مرحلة من مراحل تطور عمارة المقابر في مصر القديمة.



