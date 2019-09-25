أخبار مصر | تعرف على سر اللون الأسود على التابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون

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قال الدكتور حسين كمال مدير عام شئون الترميم بالمتحف المصري الكبير، إن تابوت الملك توت عنخ آمون الخشبي المذهب الكبير، يحمل دلالات أثرية هامة، ومنها اللون الأسود الموجود على حافته، والذي أثبتت الدراسات أنه قد تكون البقايا من عمليات التحنيط التي أجريت للملك.

وتابع كمال أن تلك المادة السوداء ليست مكونا واحدا، وإنما هي عدة مواد كيميائية منها الراتنج والذي استخدمه قدماء المصريين في عمليات التحنيط، ومختلط بها مواد أخرى قد يكون لبعضها علاقة بعملية التحنيط والبعض الآخر لا.

وأضاف أن تلك المادة سوف تخضع لفحوصات دقيقة بدأ بعضها بالفعل، وأكد أنه لن يتم القطع بأية نتائج سوى بعد اكتمال الفحص، والذي سيتم بأحدث الوسائل العلمية المعروفة حيث سيتم بالميكرسكوب الإلكتروني، والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء وغيرها من أحدث الوسائل التي تمتلكها معامل ترميم المتحف الكبير.

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وكانت وزارة الآثار قد أعلنت في مؤتمر صحفي لها انعقد في أغسطس الماضي، أن المتحف المصري الكبير استقبل تابوت الملك توت عنخ آمون المذهب الخشبي الكبير قادمًا من مقبرته بوادي الملوك في الأقصر إلى معامل المتحف للبدء في عملية ترميمه.

وأعلنت الوزارة عن أسباب نقل التابوت المذهب الخشبي الكبير من مقبرة الملك في الأقصر إلى المتحف المصري الكبير، والتي تتخلص في سببين الأول هو عرض التوابيت الثلاثة للملك في مكان واحد، والثاني هو بدء أعمال ترميم التابوت والذي ظل دون أعمال ترميم لمدة 97 عامًا، حيث ستبدأ اليوم أولى مراحل الترميم وهي التعقيم والذي سيستمر لمدة ثلاثة أسابيع، ثم مرحلة الترميم نفسها والتي ستستغرق 8 أشهر متتالية، تمهيدًا لعرضه في مكانه بالمتحف الكبير.

وتابوت الملك توت عنخ آمون هو أحد أربعة توابيت تخص الملك الصغير، حيث وجد في مقبرته تابوت جرانيتي كبير بداخله التابوت الخشبي المذهب الكبير الذي يظهر بالصور، وداخله تابوت خشبي مذهب ثان وداخله تابوت من الذهب الخالص بداخله مومياء الملك، وسوف تعرض التوابيت الثلاثة في مكان واحد بالمتحف المصري الكبير ضمن مجموعة الملك توت عنخ آمون الكاملة بعد إكتمال نقلها لمكان عرضها الدائم بالمتحف الكبير، ويشهد تابوت الملك توت عنخ آمون الخشبي المذهب والمعروف بالتابوت الذهبي الكبير، عملية ترميم دقيقة للقشور الذهبية الموجودة على بدن التابوت.