مصر | تعرف على اختصاصات الخمس دوائر الأولى بمحكمة القضاء الإداري

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انتهت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، من الحركة القضائية للمستشارين أعضاء محكمة القضاء الإداري، وذلك للعام القضائي الجديد 2019/ 2020.

ووفق تفاصيل الحركة القضائية؛ يترأس الدائرة الأولى "الحقوق والحريات العامة" المستشار حسن شلال، رئيس محكمة القضاء الإداري، والتي تعقد يوم السبت من كل أسبوع.

وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بما يلي:



- الحقوق والحريات العامة.

- انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية.

- دعاوى الجنسية.

- استثناء من قواعد الاختصاص المحلي، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع منازعات الإقامة والإبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنه من السفر وترقب الوصول.

- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدوائر بنظرها.

- طلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية.

- المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محكمة القضاء الإداري طبقا للقانون ولا تختص بها أي من الدوائر الأخرى بالمحكمة.

- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدوائر.



ثانيا: محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات:



ويكون ميعاد انعقاد الجلسة يوم الأحد أسبوعيا، وتختص هذه الدائرة تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: ويكون ميعاد انعقاد الجلسة يوم الأحد أسبوعيا، وتختص هذه الدائرة تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: 1-النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات وإتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والأنتخابات الخاصة بكل ذلك. 2-الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب أيًا كانت هذه المنازعات بما في ذلك الانتخابات الخاصة بها. 3-الجنسية والقيود المدنية وكل ما يتصل بها من أخطاء مادية أو غيرها سواء تعلق بالأسم أو النوع أو الديانة أو غير ذلك. Advertisements 4-التجنيــد. 5-منازعات البث الفضائي بأنواعها. 6-منازعات الشهر العقاري والسجل العيني والرسوم المتعلقة بها وسائر منازعات الرسوم عدا ما تختص به الدائرة الرابعة. 7-طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها. 8-منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة. 9-استثناءً من قواعد الاختصاص المحلي تختص هذه الدائرة دون غيرها من دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والأقاليم بطلبات الرد التي تقام ضد رؤساء وأعضاء دوائر المحكمة فيما عدا طلبات الرد التى تقام على رئيس وأعضاء هذه الدائرة فتختص به الدائرة الأولى بالقاهرة. ثالثا: محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة) تراخيص:



وتنعقد الجلسة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: 1-هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة منازعات الأراضي والمساكن الخاصة بالهيئة وأجهزتها المختلفة في أية مرحلة كانت كما تختص دون غيرها من دوائر المحكمة بنظر كافة المنازعات المتصلة بالعقود التي تكون الهيئة أو أجهزتها طرفًا فيها أيًا كانت الطبيعة القانونية للطرف الآخر وذلك كله في إطار الاختصاص الولائي لمجلس الدولة بالنسبة لهذه المنازعات. 2-طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها. 3-منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدوائر.

الدائرة الرابعة "تراخيص"

تختص بنظر المنازعات التالية:

- التراخيص بجميع أنواعها بما فيها تراخيص إنشاء المنشآت الفندقية والسياحية

-القيد في السجل التجاري والتموين

- الغلق الإداري بجميع أنواعه

-المنازعات الخاصة بإدراج العقارات في التراث المعماري

-طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الالغاء التي تختص في هذة الدائرة



ووفق تفاصيل الحركة القضائية؛ تتشكل الدائرة الخامسة "البناء والتخطيط العمراني"، والتي تعقد يوم الخميس من كل أسبوع، من 6 مستشارين وهم؛ المستشار شحاته أبو زيد، المستشار خالد علي، المستشار خالد عبدالوهاب، المستشار خالد عبدالمنعم، المستشارصبري حسن، المستشار أسامة فخري. ووفق تفاصيل الحركة القضائية؛ تتشكل الدائرة الخامسة "البناء والتخطيط العمراني"، والتي تعقد يوم الخميس من كل أسبوع، من 6 مستشارين وهم؛ المستشار شحاته أبو زيد، المستشار خالد علي، المستشار خالد عبدالوهاب، المستشار خالد عبدالمنعم، المستشارصبري حسن، المستشار أسامة فخري. وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بما يلي:



- أحكام القوانين المنظمة للبناء ومنازعات التراخيص الخاصة بها، مما يدخل في اختصاص القضاء الإداري، عدا ما تختص به أية دائرة أخرى.

- قرارات وقف وإزالة الأعمال المخلفة لأحكام قانون التخطيط العمراني.

- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدوائر بنظرها.

- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدوائر.