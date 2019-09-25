مصر | دفن جثة مواطن لقي مصرعه أثناء عبوره طريق الأوتوستراد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفن جثة مواطن لقي مصرعه أثناء عبوره طريق الأوتوستراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة حلوان الجزئية، بدفن جثة شاب لقي مصرعه، بعدما صدمته سيارة مسرعة، أثناء عبوره بطريق الأوتوستراد، وعلى الفور، انتقلت سيارة الإسعاف ورجال المرور والخدمات المعنية، لنقل الجثة لمشرحة المستشفى العام.

وكشفت تحقيقات النيابة بتلقى غرفة العمليات المرور بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها مصرع شاب صدمته سيارة ملاكي مسرعة أثناء عبوره طريق الأوتوستراد، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحوادث السير والطرق غالبا ما تنتج عن أخطاء بشرية، مما تسبب في وفاة البعض، وإصابة آخرين، لذا نعرض لكم أغلب أسباب حوادث السير وطرق تجنبها وأنواع الإصابات التى تنتج عنها، كالتالي:

يذكر أن أسباب حوادث السير:



1.زيادة السرعة:

إذ تتسبّب زيادة سرعة المركبة في فقدان السيطرة عليها، وتُعيق القدرة على تلافي وقوع الحوادث، وتُعدّ زيادة سرعة.

2.المَركبة من الأسباب الرئيسيّة التي تؤدّي إلى الحوادث المروريّة، إذ تساهم بنسبة 43.6% من إجمالي الأسباب المؤدّية إلى حوادث السير.

3.قطع الإشارات المروريّة بشكل خاطئ:

يعدّ قطع الإشارة المروريّة وهي حمراء ثاني أكبر الأسباب المؤدّية إلى الحوادث المروريّة، حيث تساهم بنسبة 18.4% من إجمالي الأسباب المؤدّية إلى حوادث السير.

4.عدم التجاوز بشكل صحيح:

يتسبّب التجاوز الخاطئ للمركبات بنسبة 16.5% من الحوادث المروريّة.

5.التهوّر أثناء قيادة المركبات:

يُخيّل لبعض السائقين أنّهم يملكون الطريق، فلا يبالون بالمركبات الأخرى المحيطة بهم، ولا يبالون بسلامتهم ولا سلامة غيرهم مؤدّين بطيشهم وتهورّهم في القيادة إلى حوادث مروريّة شنيعة.

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6.عدم التركيز أثناء القيادة:

يحدث ذلك بانشغال السائق بالتحدّث عبر الهاتف، أو التحدّث إلى مرافقيه، أو عدم تركيز نظره على الطريق أثناء القيادة بتلفّته يمنةُ ويسرة، بالإضافة إلى انشغاله في تقليب الأشرطة، وهذه كلّها أسباب تشتّت ذهن السائق وتتسبّب في حوادث مروريّة.

7.عدم الالتزام بشروط السلامة العامّة:

مثل عدم استخدام حزام الأمان أثناء قيادة المركبات.

8.قيادة المركبات من قبل أشخاص غير مؤهّلين لذلك:

تعد قيادة المركبات من قبل القاصرين الصغار والمراهقين أحد أسباب الحوادث المروريّة، فهم لا يكترثون ولا يقدّرون حجم المخاطر التي سيتعرّضون لها أثناء قيادتهم للمركبات من دون تدريب أو وعي، وهنا يبرز دور الأهل في مراقبة أولادهم وتوعيتهم حول هذا الموضوع.

9.عدم الصيانة الدورية للمركبة:

حيث تعدّ صيانة الإطارات والكوابح بشكل دوري ضروريةً لتفادي الحوادث المرورية الناجمة عن تعطّلها.

10.تعاطي السموم والحبوب المحرمة:

يتناول بعض السائقين هذه السموم ظنًا منهم بأنها تنشطهم وتطرد النوم من أعينهم فتتسبب بآثار وخيمة على العقل ممّا يؤدّي إلى الحوادث المروريّة. قيادة أصحاب البصر الضعيف وكبار السن للمركبات.

11.القيادة عند الشعور بالإرهاق والنعاس.